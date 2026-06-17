ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು

<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ‘ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ಗೇಣುದ್ದ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಒಣಗಿದಂತಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ‘ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಜೆಟ್’ ಮೂಲಕ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಣಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆಲ ಹಸಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದವರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ರೈತರಿಗೆ, ಭತ್ತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 140 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 27.09 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಪಿದೆ. ಆದರೆ, ತುಸು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲೂ ಆಗದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದವರು, ಸದ್ಯದವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳೂ ಕೈಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ನಾಟಿ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಲು ನೋಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ರೈತ ಮಹಾಂತೇಶ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-20-486153072</p>