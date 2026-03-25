ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಾಜು ಮುಂದಕ್ಕೆ

<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಡ್ದಾರರು, ತಾವು ಕೂಗಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ವಾರದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ದಾರರೊಬ್ಬರು ₹16 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಇನ್ನುಳಿದವರಾರೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವು ₹30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಕೂಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಂಕರ ಗೌಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎಚ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಫಣಿರಾಜ ಹದಳಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ಹರಾಜಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ₹15 ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೇರಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕೂಗಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದು, ₹16 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪದೇ, ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಟೆಂಡರದಾರರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಗಿದರು. ಆದರೆ, ಟೆಂಡರದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ, ‘ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ, ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಆಗದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ₹4ಲಕ್ಷ ತುಂಬುವುದು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದರೆ, ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಎಚ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-20-1083196185</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>