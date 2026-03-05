ಮುಂಡಗೋಡ: ‘ತೊರ್ಗ್ಯಾ’ ಸುಟ್ಟು ‘ಲೋಸಾರ್‌’ಗೆ ತೆರೆ

<p><strong>ಮುಂಡಗೋಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.1ರ ಗಾಡೆನ್ ಜಾಂಗತ್ಸೆ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಲೋಸಾರ್’ (ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಹೊಸ ವರ್ಷ) ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಭೂತ ದಹನ’ (ತೊರ್ಗ್ಯಾ ಸುಡುವುದು) ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಬಿಕ್ಕುಗಳು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಲೋಸಾರ್ ಕೊನೆಯ ಪೂಜೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಗಾಡೆನ್ ಲಾಚಿ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಾಂತಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಬುದ್ದನ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ರುಮಾಲನ್ನು (ಥಕಾ) ಅರ್ಪಿಸಿ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ನಮಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಒಳಗಡೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೊರಬಂದ ಬಿಕ್ಕುಗಳು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ತೊರ್ಗ್ಯಾ’ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಟೋಪಿ (ತ್ರೋಕ್ಷಾ) ಧರಿಸಿ, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು (ಖಾಂಗಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತುಂಗತ್) ನುಡಿಸಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಬಿಕ್ಕುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಎಡಭಾಗದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪೂಜೆ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ‘ತೊರ್ಗ್ಯಾ’ವನ್ನು (ಸುಡುವ ಗೊಂಬೆ) ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲು ಆಕಾರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ‘ಭೂತ ದಹನ’ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು.</p>.<p class="Subhead">ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಲೋಸಾರ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಂಬೆ ಸುಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಹಾಕಿದರು. ದವಸಧಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಮುಖಂಡರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಭೂತ ದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಗೊಂಬೆ ಸುಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಹಾಕುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಮುಖಂಡರೂ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>