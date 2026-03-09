ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictuttara kannada

ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದರೂ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನವಾಗದ ಸೌಕರ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:02 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:02 IST
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವುಡ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Uttara Kannada

