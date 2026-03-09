ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದರೂ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನವಾಗದ ಸೌಕರ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

<p><strong>ಭಟ್ಕಳ:</strong> ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಈವರೆಗೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕುಂದಾಪುರದ ಮೂಲದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆಸರಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆಗೊಡೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು ನಗರೋತ್ಥಾನದಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ಅರ್ಧ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೆ ಮನೆಯೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಗೋಕುಲ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p>‘ಮಣ್ಕುಳಿಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಗರೋತ್ಥಾನದಡಿ ಚೇಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇಂಬರ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಾವಿಗಳು ಮಲೀನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ.</p>.<div><blockquote>ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವುಡ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<p>ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮನ್ನಣೆ ‘ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡದೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಪೈ ದೂರಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>