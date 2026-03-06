ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇಂದು: ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಫಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವೆ’ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದಾಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಲಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಂದು ಹೋರಾಡಿದ್ದವರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2104ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಾರವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಮ್ಸ್) ಸದ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗ, ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿನ 250 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಡಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹವಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶಿರಸಿ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೇತರಿಕೆಗೂ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮೀನುಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ₹35ರಿಂದ ₹62ಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಂಪಗ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಮನಾಥ ಮೊಗೇರ. </p>.<p><strong>ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ</strong></p><p> ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಾಜು 14 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿಯೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಸಂಶೋಧನೆ ರೋಗದಿಂದ ಆದ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀಧರ ಭಾಗ್ವತ.</p>.<p> <strong>ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು</strong> </p><p>* ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ </p><p>* ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ</p><p> * ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ</p><p> * ಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಶೈತ್ಯಾಗಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ * ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>