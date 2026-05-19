ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ

<p><em>ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ದೇಸಾಯಿ</em></p>.<p>ಜೊಯಿಡಾ: ಮಳೆಯಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯಂತಾಗುವ ಮಾರ್ಗ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರವಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸದಾಶಿವಗಡ-ಔರಾದ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34ರ ದುಸ್ಥಿತಿ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ನುಜ್ಜಿ ದೋಕ್ರಪ್ಪಾದಿಂದ ಬಾಡಪೋಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಾರು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನುಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬರಪಾಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಣಶಿ ಮತ್ತು ನುಜ್ಜಿ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಾಡಪೋಲಿಯಿಂದ ಬರಪಾಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನುಜ್ಜಿ ದೋಕ್ರಪ್ಪಾದಿಂದ ಬಾಡಪೋಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುಂಡಿಗಳ ಆಳ ಅರಿಯಲಾಗದೆ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗೆ ದೋಕ್ರಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಗುದ್ದಲಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಣಶಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ವೇಳಿಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-20-1362011882</p>