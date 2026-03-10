ಹೋರಾಟ ನನ್ನದು, ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸದರದ್ದು: ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಆರೋಪ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ‘ಸೀಬರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 28 (ಎ) ಕಲಂ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ತಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸತೀಶ ಸೈಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸದರಿಗೆ ನೈಜ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ₹40 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಈವರೆಗೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರವಿಂದ ಕಲ್ಗುಟಕರ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಾಯಕ, ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಣೆ, ಬಾಬು ಶೇಖ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಲ್ಗುಟಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನನ್ನ ಗುರಿ </blockquote><span class="attribution">–ಸತೀಶ ಸೈಲ್, ಶಾಸಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>