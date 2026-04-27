ಅಡಿಕೆ ಹರಳು ಉದುರು ವ್ಯಾಪಕ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅಡಿಕೆಯ ಫಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತೊಡಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಹರಳು ಉದುರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳೆ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ದಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ (ಹೂಗೊಂಚಲು) ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹರಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳ್ಳದೆ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

'ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 11,427 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 36 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಈ ಹವಾಮಾನದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳು ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಗೊನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ರೈತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.

'ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಂಗಾರ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯೂ ತೋಟಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದ ನಡುವೆಯೇ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಇಂತಹ ಲಯಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಹವಾ ಮಾನವು ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಕೊಳೆತು ಉದುರುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಅತಿಯಾದ ಶೆಖೆಯಿಂದಾಗಿ ಮದ್ದು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿರಸಿಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ರಮೇಶ ಹೆಗಡೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-20-40422495