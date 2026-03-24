ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಶಿರಸಿ: 'ಮಳೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿಕರು, ಸಹಕಾರಿಗಳ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರೈತಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಳೆ ವರದಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಿಘಟ್ಟದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ ₹170 ಪರಿಹಾರ ಬಂದರೆ, ಬಂಡಲದಲ್ಲಿ ₹900 ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ₹62 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ₹5.25 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಕಿ ₹56.75 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,637 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಏ.15 ರಿಂದ ರೈತರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಾರದು. ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಲೇ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹22 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>