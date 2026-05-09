ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಿರುಸು ಮಾಯ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತವು ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಆವಕದಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಕೊರತೆ ಕೇವಲ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಶಿರಸಿಯ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 2 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಬಾಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 800 ರಿಂದ 900 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.

'ಅಡಿಕೆ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವಹಿವಾಟು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆಧರಿಸಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಲಾಲಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಘಗಳ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬುದು ಟಿಎಂಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ ಮಂಡೇಮನೆ ಮಾತು.

'ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬಾಧಿಸಿದ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆವಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜತೆ, ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಂಬಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಮಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-20-1819662896