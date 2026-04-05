ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಶಿರಸಿ: 'ಸೂರ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಶಂಕರನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ದೇವರುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯೂರು ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಶಂಕರ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಪನ್ನತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾ.31 ರಿಂದ ಏ.2ರವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮಾರ ಭಟ್ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ವೈದಿಕರು ಅಷ್ಟಬಂಧ-ಜೀವ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ತತ್ವಕಲಾ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ದಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಪಟ್ ದಂಪತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರವೀಶ ಹೆಗಡೆ, ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ಎಡೆಮನೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಎಡೆಮನೆ ದಂಪತಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಸೋಂದಾ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಟ್ಟೀಸರ, ಕಡಕಿನಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಡೆಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>