ಬ ಖರಾಬು ನಮೂದಿನಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಭೀತಿ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಕ್ಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಖರಾಬು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತೋಟದ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನಿನ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು, 2012ರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಬ ಖರಾಬು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮದಂತೆ ಬ ಖರಾಬು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಗರದಂಚಿನ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗಳ್ಳರು, ರೈತರ ಹಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕ್ರಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

'ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 1869ರಿಂದಲೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಭೂಮಿಗೆ ರೈತರು ತೋಟದ ಜಮೀನಿನ ಜತೆಗೇ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬ ಖರಾಬು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ, ರೈತರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಬಳಗಂಡಿ.

'ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳ 3ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ ಖರಾಬು ನಮೂದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 2012ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆಕಾರಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಜನರು ನಗರದಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ ಖರಾಬು ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಜ ಬೆಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರ ಪಾಲಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-20-686989272