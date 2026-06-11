ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತದೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಒಟ್ಟು 31 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಗದ್ದೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರು ಭೀಮನಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಣಿಸುವ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿನಃ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕುವುದು ನಿತ್ಯದ ಕಡತದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್, ಕಸ್ತೂರಬಾನಗರ, ರಾಮನಬೈಲು, ಗಣೇಶನಗರ, ನಿಲೇಕಣಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ, ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಭೀತಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ನಗರದ 31 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-20-844407119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>