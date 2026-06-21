ಶಿರಸಿ ರೈತ ರಾಕೇಶ ಅಗಸರರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಾಶ

<p>ಶಿರಸಿ: ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದನಗನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ರಾಕೇಶ ಅಗಸರ ಎಂಬುವರು ಶನಿವಾರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು, ಜೆಸಿಬಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಿರಲಿಯೆಂದು ಆರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು, ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯು ಬತ್ತಿತು. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗತೊಡಗಿದವು. ಅವುಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜೆಸಿಬಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ 800 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ರಾಕೇಶ ಅಗಸರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-2085905615</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>