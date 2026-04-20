ಹನುಮಂತಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ್ತೋಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಜಲಕಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶಿರಸಿ–ಕುಮಟಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 5.20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆಯು ಸುಮಾರು 150 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು.

2004ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ 2015ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 2.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೂಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಲಾಗಿತ್ತು.

'ಹೂಳು ತೆಗೆದ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಕಳೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕೆರೆ ನೋಡಲು ಹಸಿರು ಮೈದಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆರೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತು.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಳೆತ್ತಬೇಕಿದೆ. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯು ಕುಸಿಯದಂತೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶ್ರೀಧರ ಮಂಗಳೂರು.

'ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವ ಜತೆಗೆ, ಇಡೀ ಕೆರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-20-1115967494