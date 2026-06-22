ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಆಚರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸನ

<p>ಶಿರಸಿ: ಮುಂಜಾನೆಯ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾಗರಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ನೆಮ್ಮದಿ ರಂಗಧಾಮ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ನೂರಾರು ಯೋಗಾಸಕ್ತರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತೋಷ ಹಳ್ಳೂರು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಸಂತೋಷ, ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಲ್ಸೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನೆರೆದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರ. ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪತಂಜಲಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.‘ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯೋಗ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಕರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಫೆಡರೇಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಸುಬೇದಾರ ರಾಮು ಅವರು ತಾವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಗ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸಕ್ತರ ವಿಶೇಷ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕೆ.ವಿ., ಡಾ. ದಿನೇಶ ಹೆಗಡೆ, ವಿ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ, ಮನೋಹರ ಮಲ್ಮನೆ, ಸುಬೇದಾರ ರಾಮು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಗಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮುಖ್ಯ’</p>.<p>ಹಳಿಯಾಳ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿ ಅರೋಗ್ಯಕರ ವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್,ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಗ್ಗಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗೀತಾ, ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಆಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಎಸ್ ಕಾನ್ಕಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸಂತೋಷ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ, ರಮೇಶ ಡೊಳ್ಳಿನವರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾ ಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಕೀಲ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೊಳಾಂಬೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ರಾಧಾ ಕೊಳಾಂಬೆ ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-20-1777657795</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>