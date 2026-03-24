ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಶಿರಸಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 20 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಬಣ್ಣದ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಟೋಕನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು ₹68,078 ನಗದು ಹಣ, ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ 2 ಸೆಟ್, ವಿವಿಧ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಟೋಕನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿರಸಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>