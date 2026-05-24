ಶಿರಸಿ: ಧರೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ-ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಅಡ್ಡಿ

ಶಿರಸಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಧರೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ-ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಈ ವರ್ಷವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಬೇಕಾದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣೇಶನಗರ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಭೂಮಿ, ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಭಾಗದ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಧರೆಯಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿವೆ. ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಬಡ ಜನರು, ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಧರೆ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಜತೆ ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗಣೇಶನಗರ, ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೂರಿನ ಜತೆ ಇರೋ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಗಣೇಶನಗರದ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 8, ಗೋಸಾವಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 6 ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಜೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಮನೆಗಳ ಜನರು ಧರೆ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಜಾಗದ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮನೆ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬರುವ ಮಳೆಗಾಲ ಎದುರಿಸಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆಗೆ ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಿರುಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಧರೆ ಕುಸಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾದರೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರೆ ಜರಿದು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಜಾಗ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ನಗರಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು.

ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ