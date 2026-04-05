ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ

ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಜುಗುಣಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದ ಪುಣ್ಯಕಾಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗದಾಯುದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮಂಜುಗುಣಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೂರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಮೂಡಗಾರ, ಚಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಹಾಗೂ ಗಜಾನನ ಸಂತೂರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅವರು ಕೌರವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ, ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ತೋಟಿಮನೆ ಅವರು ಭೀಮನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಸಂಜಯನಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಹಿಲ್ಲೂರು, ಬೇಹಿನಚರನಾಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುರೂರು, ಧರ್ಮರಾಯನಾಗಿ ವಿನಯ ಹೊಸ್ತೋಟ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ ತಟ್ಟಿಸರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಪವನ ದೇವತೆಮನೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.