ನದಿ ತಿರುವು: ಕೈ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಜನಾಂದೋಲನ

<p>ಶಿರಸಿ: ‘ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಪುನಃ ಅವರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಎನ್ಡಬ್ಲೂಡಿಎ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿ ತಜ್ಞರ ಜಂಟಿ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೂ.5ರ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣ ಭಾಗದ ಗಂಗಾವಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಮೇ 20ರಂದು ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇ 27ರಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ, ಭಜನಾ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗಡೀಕೈ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯಿಮನೆ, ಗಣಪತಿ ಕೆ., ದೀಪಕ ದೊಡ್ಡೂರ, ಎನ್.ಎಸ್.ಭಟ್ ಮಣದೂರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ, ಶಶಾಂಕ ಹೆಗಡೆ, ಶಿವರಾಮ ಶಿರನಾಲಾ, ಗಣೇಶ, ಕೃಪಾಕರ ಉಂಚಳ್ಳಿ, ಅನಂತ ಹುಳಗೋಳ, ನರಹರಿ, ರತ್ನಾಕರ ಬಾಡಲಕೊಪ್ಪ, ರಘುಪತಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-20-947896965</p>