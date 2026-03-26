ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮಪ್ರವಾಹಿನಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ

ಶಿರಸಿ: ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮಪ್ರವಾಹಿನಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ನಗರದ ದೇವಿಕೆರೆಯ ಭೂತೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ರಥವನ್ನು ರುದ್ರಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ, ರಾಮನಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ವೆಂಕಟೇಶ ಬಡಗೇರಿ, ರಾಮದಾಸ ಆಚಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಶೇಟ್, ಯುವ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೇಶ ಶೇಟ್, ಕಾಶಿನಾಥ ದಿವಾಕರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260326-20-2066226878