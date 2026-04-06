ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್: ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನ

<p>ಶಿರಸಿ: ಸೀನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಲೀಜನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಯೋಗ ಹಿರಿಯರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೆರೆದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಗರದ ರಂಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮಂಗಳಗೌರಿ ನೆಜ್ಜೂರು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಕರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕುಮಾರ ಖೂರ್ಸೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೆಜ್ಜೂರು, ಸೀತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಜಗದೀಶ, ಗೋಪಬಾಲಿ ಹೆಗಡೆ, ಭಾಗೀರಥಿ ಕರಿ, ವರದಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-20-1937627436</p>