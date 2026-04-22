ಶಾಲ್ಮಲಾ: ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ನೀರಿನ ಹರಿವು

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮೂಲವಾದ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಬತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾದ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಲಸಂಕಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯ ಹರಿವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿರುವುದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ನದಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದೂ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರೇ ಈಗ ಕೃಷಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಯಸಲಾಗದೆ ತೇವಾಂಶ ಕುಸಿದು ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹುಲೇಕಲ್ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ.

'ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ 2 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ತೋಟವಿದೆ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಇತ್ತ ನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕೇಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಿಗದ್ದೆ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ತೀರಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 75 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಗರಸಭೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ.

'ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಡ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮರಳಿನ ಚೀಲಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂಬುದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ