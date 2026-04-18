ದೂಳಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಶಿಲ್ಪವನ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಪಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಶಿಲ್ಪವನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೂಳಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ವನದತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 15 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪವನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನಜೀವನ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ ಈ ಶಿಲ್ಪವನಕ್ಕೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

'ಶಿರಸಿ-ಹಾವೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (766-ಇ) ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಅಗೆತದ ವೇಳೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ದೂಳಿನ ರಾಶಿ ಶಿಲ್ಪವನದ ಆವರಣವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಆಟಿಕೆ ಪರಿಕರಗಳು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳು ದಪ್ಪನೆಯ ದೂಳಿನ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ಶಿಲ್ಪವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಟ್ಟೆ ದೂಳಿನಿಂದ ಮಲಿನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ ಶೇಟ್.

'ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಒಣಗಿ ಮತ್ತೆ ದೂಳು ಏಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶಿಲ್ಪವನದತ್ತ ಸುಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಶಿಲ್ಪವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಮಂದಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ' ಎಂಬುದು ಶಿಲ್ಪವನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತಾಗಿದೆ.

'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದೂಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ