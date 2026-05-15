ಅಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಶಿವಾಸ

ಶಿರಸಿ: ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಾಗೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 'ಶಿವಾಸ' ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇ 17ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸದ್ಗತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರ ಹಾಗೂ ರಂಗಧಾಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಶವದಹನ ಕುರಿತಿದ್ದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಸಭಾಂಗಣ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 400 ಮಂದಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಹುಪಾಲು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕೆ.ವಿ. ಅವರು ಭರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಿ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 'ಡಾ. ರಾಜ್ ಗಾನಲಹರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಟ ನೀರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>