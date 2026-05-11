ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನ

ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 44ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹುತ್ಗಾರದ ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಗರದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ರಾಧಾ ದೇಸಾಯಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ವಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮನಮನೆ ಅವರು ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಭಟ್ ಅಂಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೆಗಡೆ ಹೆಬ್ಬಲಸು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಯಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಪಡಿಗೆರೆ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಕಾನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ವಿ.ಹೆಗಡೆ ಕುಂಬ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಕಾಸರಗೋಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಮುನಾ ರಂಗನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ದಿನೇಶ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>