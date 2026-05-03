ಓಂ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ

<p>ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಮೂರನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓಂ ಎನ್, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಕರ್ಕಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಓಂ, ಶೀರ್ಷಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ 47 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದ. ಇದರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮದನ್ ಫೋಟೋಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-20-244917771</p>