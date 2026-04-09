ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ: ಕೃಷಿ ಜಯಂತಿ 29ರಿಂದ

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ.29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಕೃಷಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸಾಧಕ ಕೃಷಿಕ (ಕೃಷಿ ಕಂಠೀರವ), ಸಾಧಕ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ, ಸಾಧಕ ಕೃಷಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮೂವರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹ ಸಾಧಕರು ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ತ್ಯಾಗಲಿ (6360903233, 9481461689) ಅಥವಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಕಲಗದ್ದೆ (8088414500) ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ 5ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಬಾಡ್ಲಕೊಪ್ಪ (8762655024) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂಘಟಕರು, 'ಕೇಂದ್ರ ಮಾತೃಮಂಡಳದವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರಿಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ, ಶಾಂಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕ ಪಠಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬತ್ತಿ (ನೆಣೆ) ಹೊಸೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ ಶೀಗೇಮನೆ (9449352439), ಭಾರತಿ ಹೆಗಡೆ (948006639) ಅಥವಾ ಗೀತಾ ಜೋಶಿ ಮೂಲೆಮನೆ (9480790901) ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸೋಂದಾದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪದಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಾಲಿ ಸುಲಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಶಂಖನಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪ್ರಶಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಬಾಡ್ಲಕೊಪ್ಪ (9480727253), ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಲಗದ್ದೆ (8762940225) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಏ.20 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಕೀಮನೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>