ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ: 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜಲಸಾಹಸ

ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಗರಸಭೆ ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>5 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಲಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರ್.ಜಿ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಜು ಕೇವಲ ನೀರಾಟವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಂಶಗಳೂ ಅಡಗಿವೆ. ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಜು ಕಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ ಮುತ್ತಿಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅರುಣ ನಾಯ್ಕ, ವಿನಾಯಕ ಶೇಟ್, ಸತೀಶ ಭಟ್ ನಾಡಗುಳಿ, ಸಂದ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಈಜು ತರಬೇತಿದಾರ ಯೋಗೇಶ ಕುರುಬರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ ಕೂರ್ಸೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹರೀಶ ಹೆಗಡೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>