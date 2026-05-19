ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೊರೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ತಡೆಯುವ ಜತೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ದೂರವಿಡಲು ಬಹುತೇಕ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಳೆ ರೋಗವೂ ರೈತರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೋಟಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತೋಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಜೌಗು ಉಂಟಾದರೆ ಶಿಲೀಂದ್ರ ರೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಹಳೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಉಳಿದರೆ, ಅವು ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂದ್ರದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೋಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಸಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಗರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮರಗಳ ಗರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಲಕಣಿಯ ಬೆಳೆಗಾರ ಸೀತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-20-519918990