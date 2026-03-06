ಶಿರಸಿ: ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದಾಯದ ಅಲೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ವಾಯುವ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು ₹2.50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ 100 ಮಾರ್ಗಗಳ ಜತೆಗೆ, ಭಕ್ತರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕುಮಟಾ, ಕುಂದಾಪುರ, ಶಿರೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಬೈಂದೂರು, ಸಾಗರ, ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40-50 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರದ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ವಿಧಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p> <strong>10ರಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರ</strong> </p><p>ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾ.9ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಮಾ.10ರಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಸಂಚಾರ ಪುನಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>