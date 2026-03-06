ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
uttara kannada

ಶಿರಸಿ: ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದಾಯದ ಅಲೆ

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ:10 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:28 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:28 IST
Sirasi

