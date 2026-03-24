ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗೋತ್ಸವ 27ರಿಂದ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಸ್ಥಳೀಯ ರಂಗ ಸೌಗಂಧ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಮನೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಜಗದ್ದೆ ದುರ್ಗಾವಿನಾಯಕ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗ ಸೌಗಂಧದ ಗಣಪತಿ ಹುಲಿಮನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 27ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ದುಂಡಿ, ಟಿಎಸ್ ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಹಿರೇಕೈ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶಾನಭಾಗ ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ, ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮಗೇಗಾರು ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಹರಣ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 6.45ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಿರಣ ಭಟ್ಟ ಹೊನ್ನಾವರ, ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ, ಶಿರಸಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಕೆ.ವಿ. ಶಿವರಾಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾ ಸಿದ್ಧಿ, ರಂಗ ವಿಮರ್ಶಕ ಗೋಪಾಲ ಹೆಗಡೆ ಹುಲಿಮನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಾಗರ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಐನಕೈ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಹೆಗಡೆ ಹಾರ್ಸಿಮನೆ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಸೂಳಗಾರ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಂಗ ಸೌಗಂಧ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡುಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ಟ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-20-1093912523</p>