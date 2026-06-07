ಜೂಜು; 57 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಹೊನ್ನುಕಾರು ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ.ಜಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜೂಜಾಡಲು ಬಳಸಿದ ₹3,30,694 ನಗದು, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿವಿಧ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 831 ಟೋಕನ್, 46 ಮೊಬೈಲ್, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಯ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ಡಿವಿಆರ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜೂಜಾಡಲು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಸಿ, ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 50 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 57 ಜನರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-1914032611</p>