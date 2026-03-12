ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ನೋವೆಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್: ಸಿದ್ದಾಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಸಿದ್ದಾಪುರ</strong>: ಕಾರವಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಟೆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ನೋವೆಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ, ಮುಂಡಗೋಡ, ಜೊಯಿಡಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಹರಿಹರದ ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಧನುಷ್ .ವಿ ನಾಯ್ಕ, ದೃಶ್ಯ .ಪಿ ನಾಯ್ಕ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸೀಪ್, ನವೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಲಮಾಣಿ, ಸುಮಂತ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ ಎಂ ದಾಸರ್ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>