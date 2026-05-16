‘ಪ.ಪಂ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ’

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ‘ಪ.ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಡೆದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಜಿ. ನಾಯ್ಕ ಹಣಜೀಬೈಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 1996ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮೊದಲು ಎತ್ತಿನ ಪೇಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇಂದಿಗೂ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ₹22 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ 5 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗ ಪರಾಧಿನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೇ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿನಯ ಹೊನ್ನೆಗುಂಡಿ, ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ಹೊಸೂರ, ಸುಮನಾ ಕಾಮತ, ದಿವಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಹೆಮ್ಮನಬೈಲ್, ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ಕಾನಗೋಡ, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿ, ನಂದನ ಬೋರಕರ್, ಎಸ್.ಕೆ.ಮೇಸ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಡಕೇರಿ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಗೌಡರ್, ಸತೀಶ ಹೆಗಡೆ ಬೈಲಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-20-1870304717</p>