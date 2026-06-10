ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ; ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞ, ಪೂಜೆಗಳಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ರಂಜಕವೂ, ಬೋಧಕವೂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪ್ರಚುರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದ್ರಕಾನ್ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾಭಾಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನವರಸ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಜಯ ಭಟ್ಟ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಹಾರ್ಸಿಕಟ್ಟಾ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಗೊಂಟನಾಳ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸವಿತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಭಾಸ್ಕರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ ಕವಲಕೊಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವಿದಾಸ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ‘ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1949714875</p>