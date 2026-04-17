ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠ: ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 20ರಿಂದ

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದೇವ ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.20ರಿಂದ ಏ.22ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿ ಸಮಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಜಿ.ಕೆ. ಹೆಗಡೆ ಗೋಳಗೋಡು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದೇವ ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕ ಆರ್.ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಹರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಏ.20ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮದೇವ ಭಾನುಳಿಮಠದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಗುರುವಂದನೆ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಪುಣ್ಯಾಹ, ದೇವನಾಂದಿ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮಕೂರ್ಚ ಹವನ, ಗೋಪೂಜೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹವನ, ರಾಮತಾರಕ ಹವನ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಉಡಿ ಸೇವೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಭಾಷ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಸಂಸ್ಥಾನದವರ ಪುರಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.21ರಂದು ಶಂಕರಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಯತನ ಹವನ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಸಂಜೆ ಮಹಾಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ, ಉದಕಶಾಂತಿ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.22ರಂದು ಎಲೆಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣಾರ್ಥ ಆವಹಂತೀ ಹವನ, ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಗೋದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ ಹೆಗಡೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್ಟ ಕಲ್ಲಾಳ, ಎಂ.ವಿ. ಹೆಗಡೆ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಎಂ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ ಮಗೇಗಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮುಸವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-20-893025322</p>