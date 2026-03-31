‘ಬಾವಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು’

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಂಡ್ಲಿ– ಹಾಲದಕಟ್ಟಾದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಇಂಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್.ಅಶೋಕ ನಾಯಕ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಚರಂಡಿಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಬಾವಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಎನ್.ಟಿ. ಕಾಮತ್ ಎಂಬವರು ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಗಟಾರದಲ್ಲಿಯ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ತಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗದೇ ಬಾವಿಯ ಒರತೆಗೆ ಸೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು, ಹಾಕಿರುವ ಬೆಡ್ ಸಹ ಸವೆದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-20-1965430575</p>