ಸಿದ್ದಾಪುರ: ವಿನಾಶದಂಚಿನ ‘ಬರ್ಕಬಾಳೆ’ಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ರೈತ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಯೊಂದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಿನಗದ್ದೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗಿಸುವ 'ಬರ್ಕ ಬಾಳೆ' ಎಂದು ಕಾಡುಸಸಿಯೊಂದರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದವರು.

ಕೃಷಿಕರಾದರೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಭಿನಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ವಿನಾಶದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು.

'ಬರ್ಕಬಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2008ರಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬರ್ಕಬಾಳೆ ಯಾವುದಿರಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲೆ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಹೋಲುವ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಬೀಜ ಇರುವ ಮರ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಗಂಗಾಧರ ಕೊಳಗಿ ಎಂಬುವವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಮರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.

'ಬರ್ಕಬಾಳೆ ಮರ ಹುಡುಕಲು ಹಲವೆಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ. ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಮುಗದೂರು, ಕೊಪ್ಪ ಕಾನಗೋಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಗದೂರಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೇ ಆದ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಬಾಳೆಯ 2 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ — ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ವಡ್ಡಿನಗದ್ದೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ

8 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತು'

'ಬರ್ಕಬಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲಿಯೋಕಾರ್ಪಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರ. 70-80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಈಗ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬರ್ಕ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕಬಾಳೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಉಬ್ಬಿರುವ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಇದರ ಕಷಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ' ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಯ್ಕ ಕಡಕೇರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.