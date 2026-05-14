ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಭಾರಿ ಮಳೆ, 87 ಕಂಬ ಧರೆಗೆ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 87 ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕುನಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ಕೋಲಸಿರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ 40 ಹಂಚುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದ್ರಕಾನ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಅಕೇಶಿಯ ಮರ ಬಿದ್ದು 250 ಹಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ 500 ಅಡಿಯಷ್ಟು ರಿಪುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹15 ಸಾವಿರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ