ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾಳೆ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಬಿಕ್ಕಳಸೆಯ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂ.ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೃತ ಯುವತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಪ್ಪಟ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್' ಎಂದು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕಳಾಗಿದ್ದ ಅವಳನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಕ ಜನಾಂಗದವನು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಬರುವ ಏ.20 ರ ಸೋಮವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗುರುರಾಜ ಶಾನಭಾಗ, ಎಸ್.ಕೆ.ಮೇಸ್ತ, ನಂದನ ಬೋರ್ಕರ, ತೋಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಂತ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>