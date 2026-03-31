‘ವಾಹನ ಚಾಲನೆ: ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ’

ಸಿದ್ದಾಪುರ: 'ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು' ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚೆಶೈರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂರ್ಗ್ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟದ ವಿನಾಯಕ ಟಿಂಬರ್ಸ್, ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕಾವೇರಿ ತಮಿಳು ಸಂಘ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ, ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸಂಘ– ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ್ ಚಶೈರ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವವರು ಠಾಣೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು' ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗದ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತ, ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೈಶೈರ್ ಹೋಮ್ನ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧನುಷ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕರ ಕರ್ತವ್ಯ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಜು ಸುಬ್ರಮಣಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಭೋದಿಸಿದರು. ಚೆಶೈರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂರ್ಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಕರುಂಬಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಸಿ.ಗಣಪತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಟ್ಟಂಡ ಅಜಿತ್ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತಮಿಳು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕಲ್, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ರಹಮಾನ್, ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೂಜ ವೇಗಸ್, ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಅಬುಬಕ್ಕರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಶೀದ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚೆಶೈರ್ ಹೋಮ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಾಮಫಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>