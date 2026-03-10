ಶಿರಸಿ: ಆದರ್ಶ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 14ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ</strong>: ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆದರ್ಶ ವನಿತಾ ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್14ರಂದು ನಗರದ ರಂಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಹೆಗಡೆ, '1975ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು 'ಸ್ವರ್ಣ ವನಿತಾ' ಆಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಿನ ಗುರಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದರ್ಶ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಲಾ ಹಬ್ಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಆದರ್ಶ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಾಸಂತಿ ಹೆಗಡೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಾಹಿತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಕುಮುದಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಣ ವನಿತಾ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಲತಿಕಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ವಿ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಂಗೀತ, ರೂಪಕ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕೋಲಾಟ, ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯ ನಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗೆಳತಿ ನಾಟಕ, ಸಹನಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಮಾ ಗಡಿಗೆಹೊಳೆ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಮದ್ಗುಣಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಹಲ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಆದರ್ಶ ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹನಾ ಜೋಶಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಭಟ್, ಸೀತಾ ಖೂರ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಾಸಂತಿ ಹೆಗಡೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>