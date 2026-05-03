ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಸವಾಲು

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗಿಂತ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಗಳಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಜಲಮೂಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಸಹಾಯಧನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 20 ಹೊಂಡಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಿರಸಿ ಭಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ರೈತರ ಈ ನಿರಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ’ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.</p>.<p>‘ಹೊಂಡದ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾಡಪತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿದರೆ ಇಡಿ ಹೊಂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ನೀಡುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಅನುದಾನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-20-1702277435</p>