ಶಿರಸಿ: ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜಿತ ಮನೋಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು. ಮಕ್ಕಳು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಹಾಡು, ಅಭಿನಯ ನೃತ್ಯ, ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ರೂಪಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಭಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಲಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಲತಿಕಾ ಭಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ. ರೂಪಾ ಭಟ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಉದಯ ಸ್ವಾದಿ, ಸಲಹೆಗಾರ ವಿ.ಎಂ.ಭಟ್, ಡಾ. ರವಿಕಿರಣ ಪಟವರ್ಧನ ಇತರರಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧೀರ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ ಮೊಗೇರ ವಂದಿಸಿದರು.