ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೂ ಕೃತಕ ನೆರೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಫಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೂ ಕೃತಕ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಮಳೆನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗಲು ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೃತಕ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನೀರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಸರ್ಕಲ್, ಲಯನ್ಸ್ ನಗರ, ಮರಾಠಿಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಟಾರ್ಗಳು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ, ಈ ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕ.</p>.<p>‘ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಗರಸಭೆಯು ಹೂಳೆತ್ತುವ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂದಗತಿಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲಪೂರ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಕೃತಕ ನೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆಯು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದರಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿಗೇ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿನಃ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-20-411091397</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>