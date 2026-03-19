ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊರಗಿದ ಬಕ್ಕಳ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ: ‌ಹಣ ವ್ಯಯವಾದರೂ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಾಣಿ ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ಹುಲೇಕಲ್
ಅನುದಾನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ
‘ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದ ಹುಲ್ಲು ಕಡಿದು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ’ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ.