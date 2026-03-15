ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧ: ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೇಡ್ತಿ-ಹಿರೇವಡ್ಡತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಬೇಡ್ತಿ–ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ
ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ಮತ್ತು ಅಘನಾಶಿನಿ-ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೆಡೆ ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿಷಯ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.