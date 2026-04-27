ಬಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕ: ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಬಿದ್ರಕುಂದಿ

ಶಿರಸಿ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರರು, ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಬಿದ್ರಕುಂದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರಾಧನಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀಧರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರರ ಜೀವವಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲೋ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರರ ಕಾವ್ಯವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಗಾಢವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರಖರತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಕಲ್ಪನೆ, ಅಗಾಧವಾದ ಓದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ ಕದಂಬ ವೈಭವ-60 ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನಗಳ ಆಧಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಧರರು ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕದಂಬರ ಚರಿತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಒಡನಾಟ ಅಪಾರವಾದುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಅಮರನಾಥ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ ಭಂಡಾರಿ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೇಖಾ ಹೆಬ್ಬಾರ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಿರಣ ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>