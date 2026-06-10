ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನ ಅಗತ್ಯ - ಡಿಎಸ್ಪಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ

<p>ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಯನಗರದ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ, ‘ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ ಹೆಗಡೆ ಕರ್ಜಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತರ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭಟ್ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಲಿಲಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆಯ ಚೆಕ್ನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಕೊಡ್ ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್. ರವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುವರ್ಣಾ ಹೆಗಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಶಾಲಿನಿ ಎಂ. ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-566918721</p>